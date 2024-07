Porta Elisa News



Pardini: "Sullo stadio attendiamo il progetto"

martedì, 30 luglio 2024, 11:56

A margine di una conferenza stampa sui lavori all'auditorium di San Romano, il sindaco di Lucca Mario Pardini è tornato a parlare dei lavori al Porta Elisa e della possibile ristrutturazione effettuata dalla società rossonera. "Attendiamo che la società rossonera faccia i suoi passi e presenti quello che deve essere presentato – ha spiegato – da parte dell'amministrazione comunale c'è, come sempre, massima disponibilità a collaborare".

Pardini ha anche precisato che risponderà a breve in consiglio comunale alle richieste di chiarimento sullo stato di salute della Lucchese e sui rapporti con l'amministrazione provenienti dai banchi della minoranza di sinistra. "Ho letto che la Lucchese ha dato la sua risposta – ha aggiunto – ma da parte mia non mancherò a breve di rispondere all'interrogazione della minoranza, per quanto l'interrogazione mi faccia un po' sorridere visto che è stata presentata da persone molte delle quali non sanno nemmeno dove sta il Porta Elisa e che per anni non hanno fatto nulla per la Lucchese".