Pineto-Lucchese: 0-0 al 45' st Cinque minuti di recupero

giovedì, 22 agosto 2024, 18:03

Il torneo dei rossoneri inizia a Pineto: la squadra, in attesa di essere completata con i nuovi innesti ma con Costantino finalmente a disposizione Tumbarello che ha recuperato, fa il suo esordio in Abruzzo. Mister Gorgone intenzionato a schierare un 3-5-2: la probabile formazione

giovedì, 22 agosto 2024, 13:20

Il tecnico alla vigilia dell'esordio in campionato: "Il Pineto ha scelto di tenere molti giocatori dello scorso anno. In attacco, ha alzato il livello di qualità, con gli arrivi di Delsole e Bruzzaniti, ad esempio. Non ho ancora deciso il modulo, in porta ci sarà Palmisani"

giovedì, 22 agosto 2024, 08:26

Alla vigilia dell'inizio del campionato, la sensazione è che la squadra sia meno competitiva dello scorso anno: se risulterà vincente, salvo ingenti spese dell'ultima ora, il merito sarà da attribuire più che altro all'ingegno di Ferrarese e al fiuto dell'allenatore

mercoledì, 21 agosto 2024, 18:05

L'obiettivo degli abruzzesi è quello di confermare quanto di buono fatto vedere lo scorso anno. Quest'estate, la società ha optato per il cambio di guida tecnica, non confermando per la stagione 2024-25 Roberto Beni. Al suo posto, è arrivato Mirko Cudini che ha nell'attacco il punto di forza della squadra