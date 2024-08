Problemi per Costantino e Sabbione

Altri articoli in Porta Elisa News

lunedì, 26 agosto 2024, 17:15

Per il difensore si tratta di un ritorno, avendo vestito già la maglia rossonera nella stagione 2021-22. Si attende lo sblocco della trattativa per Gioielli, mentre si lavora per chiudere per Tonin. Selvini, scuola Frosinone, nome nuovo. In uscita, oltre a Magnaghi, sarebbe Djibril

domenica, 25 agosto 2024, 11:49

L'obiettivo rimane quello di completare una rosa, al momento, corta: uno dei nomi accostati nelle ultime ore alla Pantera è quello di Daniel Dumbravanu, il classe 2001 che ha già vestito il rossonero, è fuori dal progetto della Spal e potrebbe completare il reparto difensivo.In attacco, rimane di moda il...

venerdì, 23 agosto 2024, 23:56

L'attaccante fa vedere i movimenti giusti, pur non avendo ancora la migliore condizione. Bene Antoni, Palmisani, Welbeck e Sabbione. Fedato si accende solo a tratti: le pagelle di Gazzetta

venerdì, 23 agosto 2024, 23:01

Il tecnico rossonero: "Sino a cinque minuti dalla fine avrei detto due punti persi, poi con l'occasione loro finale direi che va bene così. Bene la prima parte della ripresa, dobbiamo guardare al percorso di crescita.