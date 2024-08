Porta Elisa News



Rosa rossonera, ecco com'è composta e la durata dei contratti

martedì, 13 agosto 2024, 19:30

di gianluca andreuccetti

Manca ormai meno di due settimane all'esordio della Lucchese in campionato contro il Pineto. In casa rossonera, al momento, si respira grande aria di incertezza. A tenere banco, è il mercato, con il Ds Ferrarese al lavoro per definire nuove operazioni in entrata e uscita. Analizzando le scadenze contrattuali dei singoli giocatori in rosa potremmo notare come, al momento, la Lucchese ha solo un numero limitato di contratti pluriennali, un dato che può essere letto sia positivamente che negativamente.

Sono 8 i giocatori che sono legati alla Pantera con un contratto fino al 2026. Tra questi, spiccano i due nuovi acquisti Gasbarro e Welbeck, due calciatori nel pieno della loro carriera e non alle prime armi e la società, per strappare i calciatori alla concorrenza, avrebbe deciso di offrire loro un contratto biennale. Oltre ai due neo arrivati, anche Leone, Fazzi, Visconti, Djibril, Tumbarello e Fedato sono legati alla Lucchese per altri due anni. Un mix quindi di calciatori esperti e giovani alla ricerca del giusto spazio.

A rendere più incerto il progetto Lucchese, è però il numero di giocatori in scadenza nel 2025. Son ben dieci i calciatori che, a partire da gennaio, potrebbero accordarsi con altre società e lasciare Lucca a zero. Alcuni di questi (Gucher, Magnaghi, Sabbione e De Maria), sarebbero sul mercato. Inoltre, i rossoneri hanno preferito non investire a lungo termine su giovani come Frison, Botrini, Ciucci e Saporiti, offrendo loro un solo un anno di contratto. Da non dimenticare che l'altro calciatore legato alla Lucchese fino al 2025 è capitan Coletta. Gli unici prestiti sono Palmisani e Costantino (in attesa di sviluppi sul fronte cessioni).