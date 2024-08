Porta Elisa News



Rossoneri all'esordio in Coppa Italia

sabato, 10 agosto 2024, 16:44

di gianluca andreuccetti

Finalmente ci siamo. Inizia ufficialmente la stagione 2024-25 per la Lucchese, che domani 10 agosto alle ore 18 scenderà in campo allo stadio "Silvio Piola" contro la Pro Vercelli, gara valida per il 1^turno della Coppa Italia Serie C. Diversi gli assenti per mister Gorgone, che dovrà fare a meno di ben 7 elementi. Andiamo a scoprire la probabile formazione dei rossoneri.

Il modulo dovrebbe essere il 3-4-2-1. In porta, il titolare dovrebbe essere Coletta. Non è escluso però che Gorgone si giochi la carta Palmisani, il quale deve entrare al più presto all'interno dei meccanismi della formazione rossonera. In difesa, spazio a Gasbarro come centrale, con Sabbione e Fazzi che dovrebbero agire rispettivamente sul centro destra e sul centro sinistra. Spiccano le assenze di Quirini e Botrini, fuori per squalifica. Fuori anche De Maria: la sua mancata convocazione potrebbe essere legata a dinamiche di mercato.

In mezzo al campo, probabile esordio dall'inizio per Welbeck, affiancato da Djibril. Out Tumbarello e Gucher. Se per il primo la società non ha reso noto il motivo della mancata convocazione, l'austriaco invece sarebbe in uscita dalla Lucchese. Sugli esterni, spazio a sinistra per Visconti, mentre sulla fascia destra dovrebbe agire Antoni. In attacco, le scelte sono forzate: Saporiti e Leone dovrebbero agire alle spalle dell'unica punta Fedato. Mancano all'appello anche il neo arrivato Costantino e Magnaghi.

Fronte Pro Vercelli, come riportano i colleghi di Magicapro.it, prevale grande incertezza. Paolo Cannavaro, tecnico dei piemontesi, dovrebbe schierare la sua squadra con un modulo speculare, ovvero il 3-4-2-1. Di seguito, le probabili formazioni delle due squadre. Previsti un centinaio di tifosi rossoneri al seguito.

Pro Vercelli (3-4-2-1): Rizzo; Biagetti, Marchetti, De Marino; Vigiani, Iotti, Emmanuello, Casazza; Rutigliano, Bunino; Comi.

Lucchese (3-4-2-1): Coletta; Gasbarro, Sabbione, Fazzi; Welbeck, Djibril, Visconti, Antoni; Leone, Saporiti; Fedato.