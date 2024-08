Porta Elisa News



Ufficiale: Dumbravanu torna alla Lucchese

giovedì, 29 agosto 2024, 10:43

Colpo in entrata della Lucchese. Attraverso un comunicato ufficiale, la società ha annunciato il ritorno di Daniel Dumbravanu, già in rossonero nella stagione 2021-2022: con mister Pagliuca in panchina che lo aveva impiegato in quattro gare. Nella scorsa stagione, Dumbravanu aveva disputato 14 gare a Messina, dove era arrivano a gennaio, mentre nella prima parte della stagione non era sceso in campo con la Spal se non in Coppa Italia. Il difensore, in arrivo proprio dalla Spal, ha firmato un contratto biennale con la Pantera. Di seguito, il comunicato della Lucchese.

"La Lucchese 1905 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore, classe 2001, Daniel Dumbravanu. Il giocatore, che ha già vestito la maglia Rossonera, ha firmato un contratto biennale fino a giugno 2026. Bentornato Daniel e in bocca al lupo!".