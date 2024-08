Porta Elisa News



Ufficiale: Ravasio passa al Cittadella

venerdì, 9 agosto 2024, 18:29

In casa Lucchese è iniziato il conto alla rovescia in vista del primo impegno ufficiale della nuova stagione. I rossoneri scenderanno in campo domenica alle ore 18:00 contro la Pro Vercelli, gara valida per il primo turno della Coppa Italia Serie C. A tenere banco però è il calciomercato, con il direttore sportivo Ferrarese al lavoro per completare la rosa.

La prima novità di giornata è sicuramente la cessione di Mario Ravasio al Cittadella, in Serie B. Un salto di categoria importante per l'attaccante, reduce da una stagione con il Sorrento chiusa con 12 reti in 38 presenze. Le sue prestazioni non sono passate inosservate, tanto da attirare l'attenzione dei veneti, che alla fine hanno battuto la concorrenza di diverse squadre. Acquistato dall'AlbinoLeffe nel 2022, con la maglia della Lucchese Ravasio ha collezionato 3 reti in 28 presenze. L'operazione si è chiusa con la formula della cessione a titolo definitivo. Le uniche punte centrali a disposizione, al momento, sono Magnaghi e il neo arrivato Costantino. In difesa, resta da monitorare il futuro di Sabbione, ambito da diversi club di Serie C, ma anche di Gucher che pare essere alla conclusione della sua avventura in rossonero.

Per rinforzare il pacchetto arretrato, come riporta TuttoC, la Lucchese aveva pensato a Cristian Riggio del Taranto. Un'operazione che non è andata a buon fine, con il classe 1996 che ha firmato con il Potenza. Per quanto riguarda il centrocampo, sembra complicarsi il ritorno di Cangianiello: il classe 2004, secondo le ultime voci, potrebbe vestire la maglia del Sorrento. Prosegue invece la trattativa per Gioielli, giovane di proprietà del Napoli.