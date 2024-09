Porta Elisa News



Antoni: "Vittoria dedicata ai tifosi"

domenica, 8 settembre 2024, 20:59

Ha un sapore speciale, per lui, come per Quirini, la vittoria di Ferrara: Edoardo Antoni ha bagnato una vittoria storica anche con un gol, il terzo, che poi a conti fatti è stato quello decisivo. In sala stampa è soddisfattissimo della sua prestazione, ma anche di quella della squadra che ha colpito per l'impegno e la concentrazione.

"Sicuramente una vittoria importantissima – spiega – che ci dà morale, le prime due gare ci hanno un po' demoralizzato, ma stiamo lavorando alla grande e stiamo crescendo. Poi sarà il campo di dire la sua. Sono molto contento per la vittoria, che dedico ai tifosi che erano tantissimi, ma anche della mia prestazione e del gol. Paura di essere ripresi? Giocare qui fa effetto, come abbassi l'intensità ti calpestano, siamo stati bravi a limitare le occasioni di loro, anche se abbiamo peccato in occasione dei due gol loro, ma alla fine ce l'abbiamo fatta”.