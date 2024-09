Porta Elisa News



Assalto al Porta Elisa

martedì, 24 settembre 2024, 20:47

Impegno infrasettimanale per la Lucchese, che domani sera scende in campo al Porta Elisa contro la Pianese. Rossoneri chiamati a dare continuità dopo la bella vittoria ottenuta in trasferta contro l'Ascoli.

Il modulo dovrebbe essere il 3-5-2. In difesa, confermati Sabbione e Gasbarro. Data la squalifica di Frison e l'indisponibilità di Fazzi, si prospetta un ballottaggio tra Gemignani, Dumbravanu e Botrini. A centrocampo, in cabina di regia confermato Welbeck, con Tumbarello e Catanese che dovrebbero agire da mezze ali. A completare il reparto, Antoni a sinistra e Quirini a destra.

In attacco, l'unico sicuro del posto al momento è Saporiti. Al suo fianco non è escluso che possa giocare Sasanelli, reduce da due buonissimi spezzoni di partita contro Rimini e Ascoli. La buona notizia è il recupero di Costantino, che dovrebbe però partire dalla panchina.

Lucchese (3-5-2): Palmisani; Sabbione, Gasbarro, Gemignani; Welbeck, Tumbarello, Catanese, Quirini, Antoni; Saporiti, Sasanelli.