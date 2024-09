Porta Elisa News



Caccia a un altro risultato utile

sabato, 21 settembre 2024, 14:06

Non sarà facile trovare conferme a Ascoli, su un campo dove la Lucchese non ha peraltro mai vinto, ma è chiaro che la partita di domani contro una formazione blasonata come quella bianconera è un nuovo banco di prova in grado di fornire certezze a un gruppo che sta provando a forgiare una propria identità.

Contro i marchigiani, mister Gorgone – squalificato e perciò in tribuna, in panchina comanderà le operazioni il vice Testini – dovrà fare a meno di Costantino e di Giacchino e Fazzi. Inevitabili alcuni cambiamenti, con numerosi, soprattutto davanti, ballottaggi in corsa. La sensazione è che il bomber possa essere sostituito da Fedato, che da due gare parte dalla panchina e cerca spazio, mentre in difesa Frison potrebbe sostituire Fazzi a meno che non venga arretrato Quirini per lasciare spazio a Visconti a centrocampo. Ecco la probabile formazione che scenderà in campo di fronte a alcune decine di tifosi rossoneri che non faranno mancare il loro incitamento: Palmisani, Frison (Quirini), Sabbione, Gasbarro, Quirini (Visconti), Catanese, Welbeck, Tumbarello, Antoni, Fedato, Sasanelli (Saporiti). Fischio d'inizio, ore 18,30.