Porta Elisa News



L'avversario dei rossoneri: l'Ascoli

venerdì, 20 settembre 2024, 16:21

di gianluca andreuccetti

Impegno in trasferta per la Lucchese, che domenica alle 18:30 scenderà in campo allo stadio "Cino e Lillo Del Duca", gara valida per la 5^giornata del campionato di Serie C.

Rossoneri chiamati a dare continuità al buon pareggio ottenuto in casa contro il Rimini. Di fronte ci sarà una delle favorite per vincere il girone B. In queste prime uscite i marchigiani hanno collezionato 7 punti, frutto di 2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, arrivata nello scontro diretto contro la Virtus Entella. Nell'ultimo turno, i bianconeri si sono imposti per 2-0, fuori casa, contro il Milan Futuro. Nonostante la retrocessione, quest'estate la società ha deciso comunque di puntare su Massimo Carrera in panchina (nella foto).

L'Ascoli è stata sicuramente una delle protagoniste dell'ultima sessione di mercato. In estate sono arrivati calciatori come Tremolada dal Modena, Curado (Catania) e Varone, rinforzo in mezzo al campo arrivato dal Cesena. Sempre dai romagnoli, il Picchio ha prelevato anche l'esperto Corazza, attaccante che in carriera, in Serie C, ha segnato più di 80 reti. Occhio anche ai giovani interessanti presenti in rosa, come Caccavo e il classe 2006 Bando. L'ex di questa partita è Manuel Alagna, calciatore che vestito la casacca rossonera dal 2021 al 2024. L'ultimo confronto tra Ascoli e Lucchese risale all'8 marzo 2015. In quell'occasione, i marchigiani si imposero per 3-1.