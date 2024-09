Lucchese, ecco quanto vale la rosa

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 3 settembre 2024, 14:06

Primo allenamento della settimana per la Lucchese con i rossoneri che hanno lavorato tanto con il pallone. Prove tattiche per Gorgone, con i giocatori che hanno svolto una partitella a campo ridotto, ma resta da capire quale sarà il modulo alla luce dei nuovi arrivi.

lunedì, 2 settembre 2024, 19:04

È vero che la rosa, rispetto a quella dell'anno passato, sulla carta sembra indebolita, ma non è detto che trovando i giusti equilibri e con l'inserimento nel centrocampo di elementi in grado di connettere gli attaccanti col resto della squadra, i rossoneri non possano trovare una alchimia in grado di...

domenica, 1 settembre 2024, 09:09

Non è uno stadio qualsiasi, non potrà mai esserlo, nonostante sia quasi totalmente modificato rispetto a quel 12 marzo 1978 quando 6000 tifosi della Lucchese invasero Ferrara per una partita passata alla storia, ma che ha regalato una delle più grandi delusioni degli ultimi decenni.

sabato, 31 agosto 2024, 15:48

Con gli arrivi di Sasanelli e Catanese, si è conclusa la sessione estiva di calciomercato per la Lucchese. Due colpi, arrivati al ridosso dalla deadline, che vanno a completare la rosa a disposizione di mister Gorgone: ecco il quadro completo della campagna acquisti e cessioni