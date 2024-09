Lucchese-Milan B: 1-1 a fine primo tempo

Altri articoli in Porta Elisa News

La scelta delle Curva rossonera di disertare lo stadio in occasione della partita contro il Milan Futuro non è solo legittima, ma anche lungimirante: unitamente a iniziative simili, intraprese un po' in tutte le piazze più importanti della Serie C, impedisce infatti ai propagandisti delle Under 23 di poter sostenere...

Provare a vincere, per alimentare l'entusiasmo, muovere la classifica e, in fin dei conti, togliere quello zero dal tabellino delle gare casalinghe: la Lucchese torna di scena al Porta Elisa, stavolta contro il Milan B reduce dal primo successo stagionale, cercando di ripetere la bella prestazione esibita con la Pianese,...

Il tecnico rossonero: "Dobbiamo concedere meno gol ed essere più attenti. Sono soddisfatto di Antoni e Quirini, con quest'ultimo che sta diventato un giocatore universale. Ettore però deve sempre rimanere in partita, sennò rischia di fare diversi passi indietro"

Una sfida inedita, contro una squadra che da molti è stata indicata tra le possibili outsider. In queste prime partite, il Milan Futuro ha collezionato 1 vittoria, 3 sconfitte e 2 pareggi. Fondamentale per la formazione allenata da Bonera, il successo arrivato nell'ultimo turno contro la Spal