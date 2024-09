Porta Elisa News



Mister Gorgone: "La squadra sa quello che deve fare"

sabato, 21 settembre 2024, 09:37

Alla vigilia della gara di Ascoli e a poco dalla partenza per raggiungere la città marchigiana, Giorgio Gorgone ha fatto il punto nella sala stampa del Porta Elisa. Il tecnico dovrà fare a meno del bomber Costantino, ma chiede ai suoi di riprendere quanto visto contro il Rimini e se possibile migliorarlo: "Ci serve confermare l'atteggiamento avuto per tutta la partita, senza scoraggiarsi, nonostante lo svantaggio e alcuni errori. E' un aspetto che va confermato. Di diverso servirà migliorarci dove non siamo andati bene, sia per colpa nostra che per colpa del campo. Chiaro che a Ascoli, contro una squadra sulla carta più forte del Rimini, servirà tanto sacrificio, ma devo dire che siamo abituati a soffrire: mi piace come stiamo affrontando le gare, è una squadra consapevole di quello che deve fare".

"Se cambierò modulo in considerazione di quello dell'Ascoli? Vedremo – ha aggiungo – come vedremo anche chi schierare considerando che mancheranno Costantino, Fazzi e Giacchino ma ritroviamo Catanese. In avanti ho varie soluzioni, Sasanelli ha l'energia giusta, ma ho visto molto bene Fedato che si allena sempre con grande impegno, e poi ci sono anche Magnaghi e Selvini, non è escluso che si affianchino giocatori con caratteristiche diverse. In difesa al posto di Fazzi? Può giocare anche Quirini che ormai è un giocatore universale, deve solo non rilassarsi. Altrimenti abbiamo Frison, Botrini e Dumbravanu. Se farà turnover in vista degli impegni ravvicinati? Pensiamo gara per gara".

"Cosa sta dicendo il campionato sinora? Non vedo squadre che possono dominare il torneo come il Cesena lo scorso anno, ma vedo 7-8 formazioni che possono stare nei primi tre posti e altre comunque nella griglia play-off, mi pare siano diminuite le formazioni in lotta per evitare i play out, in ogni caso è presto per tirare le somme, di certo è un campionato competitivo".