Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Sto vedendo una squadra coraggiosa, Costantino è recuperato. Sul Milan B..."

sabato, 28 settembre 2024, 16:29

Impegno in casa per la Lucchese, che lunedì sera affronterà il Milan B. In conferenza stampa, mister Gorgone ha fatto il punto sugli indisponibili: "Costantino si è aggregato definitivamente al gruppo, vedremo se giocherà dall'inizio. Il nostro è un terreno di gioco dispendioso e ho bisogno di giocatori che stanno bene fisicamente".

Al Porta Elisa arriva una squadra reduce dalla sua prima vittoria stagionale: "É una squadra con grande qualità e tecnica. Hanno una rosa giovane, senza esperienza ma il potenziale è importante. Possono risalire la classifica. In queste prime partite, hanno messo in difficoltà squadre molto attrezzate. Cosa penso delle squadre B? Il campionato di Lega Pro è formativo per i giovani provenienti dalle società di Serie A. Capisco però anche chi non le condivide: rappresentare una città e tutt'altra storia. Vedo che la Curva sta apprezzando l'atteggiamento dei ragazzi. Capisco la protesta, ma mi dispiace che non ci saranno".

Gorgone è tornato anche sulla sfida contro la Pianese: "Confermo quello che ho detto a fine partita. In determinati ambienti forse c'è attenzione minore della terna arbitrale, rispetto ad altri dove il bacino di utenza è ampio, come Catania, ad esempio. Il rigore per me è stato generoso. La tecnologia, a mio parere, può aiutare gli arbitri. Per il resto, sto vedendo una squadra coraggiosa e con le idee chiare. Dobbiamo concedere meno gol ed essere più attenti. Sono soddisfatto di Antoni e Quirini, con quest'ultimo che sta diventato un giocatore universale. Ettore però deve sempre rimanere in partita, sennò rischia di fare diversi passi indietro".