Mister Gorgone: "Sarà una partita dura in uno stadio molto caldo"

sabato, 7 settembre 2024, 19:45

di gianluca andreuccetti

Vigilia di campionato per la Lucchese che domani alle 18:30 scenderà in campo a Ferrara contro la Spal. Mister Gorgone ha analizzato il match ai microfoni dell'ufficio stampa rossonero.

Mister, ritiene la Spal una squadra da prime cinque posizioni? Affrontarla in questo momento iniziale di rodaggio potrebbe essere un vantaggio?

"La Spal negli ultimi giorni di mercato ha piazzato colpi importanti, come El Kaddouri, Mignanelli e Bidaoui, che sono giocatori di categoria superiore, quindi credo che sicuramente punterà ad arrivare tra le prime posizioni. Sarebbe stato un vantaggio, forse, affrontarla prima di questi ultimi rinforzi, ma noi dobbiamo pensare a domani senza fare questi calcoli. Sappiamo che sarà una partita dura, in uno stadio molto caldo con 5.000 presenti e forse anche un meteo non spettacolare, però il clima peggiore a Ferrara lo abbiamo già sperimentato lo scorso anno, quindi dobbiamo pensare a entrare in campo con l'approccio giusto".



Magnaghi sarà convocato? C'è la possibilità di vedere Selvini dal primo minuto?



"Abbiamo terminato da poco l'allenamento, Magnaghi si è allenato dopo aver avuto un problema al flessore ma sembra che stia meglio e sarà convocato. Per quanto riguarda Selvini sto valutando tutti. In attacco abbiamo diversi giocatori, devo ancora decidere chi far partire dall'inizio ma dovranno tutti farsi trovare pronti perché sarà sicuramente una gara dispendiosa e ci sarà bisogno anche a partita in corso".



Il modulo cambierà rispetto alle prime partite o rimarrà il solito? Catanese potrebbe partire titolare?



"Il modulo devo ancora deciderlo, dovrò valutare alcuni giocatori e cercare di metterli nella posizione migliore per farli esprimere al meglio. Per quanto riguarda Catanese l'ho visto pronto, si è allenato bene, quindi potrà essere schierato o giocare a partita in corso, vedremo".



Ci sono infortunati o squalificati?



"Sasanelli deve ancora scontare una giornata di squalifica mentre Gucher invece sempre fuori, si sta riprendendo ma ci vorrà ancora un po' di tempo per averlo pronto e a disposizione".