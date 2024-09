Porta Elisa News



Quirini: "Si è visto il nostro carattere"

lunedì, 16 settembre 2024, 23:29

Quattro partite e due gol, per Ettore Quirini la gara in rimonta contro il Rimini regala anche il secondo sigillo del campionato: ed è un gol pesantissimo, perché consente ai rossoneri di acciuffare un pari che sembrava quasi sfumato: "Mi sono ritrovato lì, sono riuscito a capire dove finiva la palla, un pizzico di fortuna insieme a bravura, ed ecco il pari".

"Prima della gara ci attendevamo di vincere, ma abbiamo preso gol su una palla inattiva, dobbiamo migliorare, ma prendiamo il positivo del risultato che ha mostrato il nostro carattere. La mia gara? Magari dovevo stare più attento sotto certi punti di vista, ma devo migliorare anche se a volte porto via due giocatori, le partite sono queste. Rimini? Mancavano dei giocatori, ma li ho visti bene, squadra di categoria che non ha raccolto quanto meritava. Il pubblico? Sul 2-1 la loro spinta è stata importante, come sempre non ci fanno mancare il loro supporto, oggi ho visto anche più persone".