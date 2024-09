Ripresa degli allenamenti: Costantino c'è

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 22 settembre 2024, 22:08

Il vice allenatore: "Pensiamo partita per partita, dobbiamo lavorare settimana per settimana, è un campionato più difficile dello scorso anno e abbiamo una squadra nuova, i ragazzi devono andare in campo con la voglia di lottare su ogni pallone, solo così si possono ottenere risultati.

domenica, 22 settembre 2024, 21:39

Il centrocampista autore di una prestazione superlativa, ma tutti i rossoneri danno l'anima per centrare una vittoria mai giunta prima sul campo di Ascoli, Palmisani praticamente mai impegnato, Saporiti gol d'autore: le pagelle di Gazzetta

domenica, 22 settembre 2024, 18:01

Trasferta difficile per i rossoneri che cercano punti nelle Marche: in avvio occasione per Tumbarello, poi Catanese impegna Livieri, episodio dubbio in area marchigiana su Fedato. Nella ripresa super occasione per Tumbarello e Antoni prende il palo, poi Saporiti sblocca con una punizione stupenda, ma pareggia subito Corazza.

sabato, 21 settembre 2024, 14:06

Non sarà facile trovare conferme su un campo dove la Lucchese non ha peraltro mai vinto, ma è chiaro che la partita contro l'Ascoli è un nuovo banco di prova in grado di fornire certezze a un gruppo che sta provando a forgiare una propria identità.