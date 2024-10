Sasanelli: "Primo tempo dominato"

Altri articoli in Porta Elisa News

lunedì, 30 settembre 2024, 23:10

Il capitano sfoggia un'altra grande prestazione, bene anche Welbeck, gli esterni meno brillanti di altre volte, ma nel complesso la squadra disputa una gara grintosa anche se la stanchezza, sul finire, si è fatta sentire: le pagelle di Gazzetta

lunedì, 30 settembre 2024, 22:39

Il tecnico rossonero: "Primo tempo ottimo con un errore sulle palle inattive, dobbiamo migliorare velocemente. Secondo tempo a sprazzi, contro una squadra che crescerà in modo esponenziale, peccato perché in queste due gare meritavamo di più. Ecco perché non ha giocato Catanese..."

lunedì, 30 settembre 2024, 20:08

Rossoneri a caccia di punti contro il Milan B nel posticipo: mister Gorgone rilancia Visconti, conferma Gemignani e fa esordire dal primo minuto Sasanelli in avanti. Sblocca subito Saporiti, pari di Hodzic allo scadere del primo tempo. Nella ripresa, occasione per Sasanelli, Camarda e Tumbarello

lunedì, 30 settembre 2024, 09:17

La scelta delle Curva rossonera di disertare lo stadio in occasione della partita contro il Milan Futuro non è solo legittima, ma anche lungimirante: unitamente a iniziative simili, intraprese un po' in tutte le piazze più importanti della Serie C, impedisce infatti ai propagandisti delle Under 23 di poter sostenere...