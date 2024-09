Sospiro di sollievo per Costantino: niente stiramento

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 18 settembre 2024, 08:43

Nonostante gli evidenti limiti tecnici, ancora una volta messi in mostra, non mancano segnali confortanti da parte della squadra: prima di tutto la grinta, l'orgoglio e la personalità dei molti leader presenti in squadra: qualità che indubbiamente la passata stagione erano mancate e che in Serie C possono fare la...

martedì, 17 settembre 2024, 14:17

Nelle prossime ore, l'attaccante, uscito nel finale per un problema muscolare, si sottoporrà a degli accertamenti. Resta da capire l'entità dell'infortunio, con l' ex Catania che comunque potrebbe saltare diverse partite

lunedì, 16 settembre 2024, 23:48

La difesa dà segnali di sbandamento in più circostanze, a centrocampo, bene Welbeck e Antoni che continua a spingere sulla fascia di competenza. In avanti, Costantino è una certezza: le pagelle di Gazzetta

lunedì, 16 settembre 2024, 23:29

L'esterno al secondo gol in due partite: "Prima della gara ci attendevamo di vincere, ma abbiamo preso gol su una palla inattiva, dobbiamo migliorare, ma prendiamo il positivo del risultato che ha mostrato il nostro carattere. La mia gara? Magari dovevo stare più attento sotto certi punti di vista"