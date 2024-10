Porta Elisa News



Assalto ai tre punti

giovedì, 10 ottobre 2024, 14:54

Anticipo di campionato per la Lucchese, che domani sera alle ore 20,30 affronta il Sestri Levante in casa, gara valida per la 9^giornata di Serie C. L'unica sicurezza è data dal modulo, che, come confermato in conferenza stampa, sarà ancora il 3-5-2. In difesa, mister Gorgone dovrà fare a meno dello squalificato Sabbione e ci Gasbarro, quest'ultimo infortunato. Al centro, dovrebbe quindi giocare Frison, con Fazzi a sinistra e Quirini a destra. Non è escluso però che il tecnico rossonero decida di puntare dall'inizio sul neo arrivato Cartano.

In mezzo al campo, fiducia a Welbeck, con Tumbarello e Catanese che dovrebbero agire come mezze ali. Sulle fasce, dovrebbero agire a sinistra Antoni e a destra Gemignani. In attacco, dopo quasi un mese dovrebbe tornare titolare Costantino. A fare coppia con l'ex Catania ci dovrebbe essere Saporiti o in alternativa Sasanelli. Lucchese: Palmisani; Fazzi (Cartano), Frison, Quirini; Antoni, Tumbarello, Welbeck, Catanese, Gemignani; Costantino, Saporiti (Sasanelli).