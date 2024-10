Porta Elisa News



Ferrarese: "Gorgone non merita questo, è una persona seria"

martedì, 29 ottobre 2024, 15:45

In sala stampa alla vigilia della gara di Chiavari arrivano il direttore sportivo Claudio Ferrarese e il capitano Jacopo Coletta. Dal direttore arriva la conferma della fiducia della società verso il tecnico Gorgone, domenica scorsa preso di mira soprattutto sui social e protagonista di un duro sfogo in sala stampa: "Domenica c'è stato uno sfogo del mister che posso anche capire, si perde ogni partita e sembra sempre colpa sua. Il mister è una persona leale, sappiamo benissimo chi è sia io sia la società e andiamo avanti così. Mi sono dispiaciuti gli attacchi a Giorgio Gorgone, una persona seria che questa estate davanti a me ha detto al presidente che, se voleva, poteva stracciare il contratto. E ha avuto richieste sino a una settimana fa, eravamo partiti con un entusiasmo incredibili, abbiamo avuto difficoltà e pensavamo di fare cose importanti, basta pensare chi abbiamo trattato. L'allenatore ha sempre avuto voglia di continuare e mi spiace sia stato interpretato in modo non bello, merita qualcosa di più. E se perdiamo una partita non è sempre colpa di Giorgio Gorgone, ma magari anche del direttore o dei giocatori che in campo fanno cavolate, ma sappiamo che i primi a pagare sono gli allenatore, i direttori e i giocatori".

"Noi potremmo avere tre-quattro punti in più – ha aggiunto – e non avremmo rubato nulla, c'è forse stata poca presenza della società, anche per le sviste arbitrali, per motivi che sapete. A Chiavari ci sarà l'amministratore Lo Faso e ha promesso che sarà più presente. Stiamo facendo un campionato dignitoso, a inizio anno ho detto che avremmo cercato di alzare l'asticella, ma se qualcuno pensa di arrivare terzo, quarto o quinto... Sono convinto che daremo comunque filo da torcere a tutti, perdere con Pescara, Perugia e Gubbio ci può stare. Il budget? Non è stato minore a quanto preventivato, anche se inferiore a tanti altre squadre, ma sono convinto che ci possiamo levare grandissime soddisfazioni, alcune ce le siamo già tolte ma siamo in linea. Certo con qualche giocatore diverso potevamo alzare l'asticella ma anche su questo l'allenatore è sempre rimasto entusiasta. Poi a gennaio vedremo se si potrà rinforzarla rosa".

"I confronti con il mister, di cui ci fidiamo ciecamente, sono giornalieri. L'esternazione dopo Pescara – ha spiegato capitan Coletta – è stata a caldo e non c'è nessuna distanza con la squadra, ci tengo a precisarlo perché ci sono tanti chiacchiericci. sono qui da 6 anni e conosco bene certe dinamiche. L'analisi della partita con il Pescara è semplice: gol subìto e errori tecnici grossolani, ma nel secondo tempo abbiano avuto la reazione, è una squadra che ci prova sempre, lo abbiamo sempre dimostrato in questi dieci partite e le sconfitte sono arrivate per errori tecnici. Poi chiaro contano i tre punti, ma possiamo vincere con tutti, concordo con il direttore che ci mancano alcuni punti, ma siamo consapevoli che a partire da domani metteremo tutto quello che abbiamo per portare i tre punti che mancano da troppo tempo. Chi vuole bene alla Lucchese ci dia tutta l'energia positiva come di solito fanno: il gruppo è veramente sano, ve lo assicuro, basta venire agli allenamenti per accorgersene. I tifosi non devono fare paragoni con lo scorso anno, tutti abbiamo imparato dagli errori".