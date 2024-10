Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Giocheremo con coraggio, non escludo cambi di modulo e due punte"

sabato, 26 ottobre 2024, 14:02

Doppia presenza in sala stampa alla vigilia del match contro la capolista Pescara: oltre al consueto punto del tecnico Giorgio Gorgone, ha parlato il direttore sportivo Claudio Ferrarese.

"I numeri contano e il Pescara è primo con merito al di là degli episodi – ha spiegato Gorgone – e non è scontato, visto che hanno parecchi giocatori dello scorso anno, essere primi è un merito all'ambiente, alla società, all'allenatore, alla squadra. Come si ferma? Credo che ogni partita faccia storia a sé: se fanno una gara al 100% sarà complicato contrastare in maniera netta. Lo scorso anno abbiamo dimostrato che ce le giochiamo con tutti le partite, dobbiamo solo tenere presente che squadre di questa qualità possono capitalizzare improvvisamente: dobbiamo stare molto attenti. Poi il clacio non è matematica. Noi come stiamo? Ci sono giocatori fuori: Fedato e Gasbarro 100% fuori, sono da valutare Antoni e Tumbarello ma va considerato che abbiamo tre partite ravvicinata, continuo a pensare che sia meglio mandare in campo giocatori al 100%, loro non lo sono, e non lo sono nemmeno al 90: più no che sì. Cambio modulo? Sono cose che si valutano e del resto lo facciamo anche durante la partita, diciamo che è una rosa che è carente in alcune zone del campo e piena in altre per fare qualcosa di diverso: non escludo un cambio, anche alla luce degli infortunati. Turn over? In alcune zone del campo siamo carenti, e comunque può capitare che qualcuno faccia tre gare in pochi giorni. Non escludo doppia punta, dobbiamo valutare nella rifinitura. Cercheremo di fare una partita senza paura".

"Ci sono, non in un momento delicato – ha aggiunto Ferrarese – ma mi pareva giusto esserci: non ci stiamo nascondendo. Gucher? Da un punto di vista tecnico parla il mister. Robert ha iniziato da due-tre settimane a allenarsi, è ancora molto indietro e stiamo valutando con il suo procuratore alcune cose, ci sono alcune cose che riguardano il suo contratto: non dipende solo da noi ma anche dal suo contratto. Speriamo di risolverle, ma è una situazione un po' delicata. Mercato? Manca tanto tempo, sono contentissimo di come lavorano, basta vedere gli allenamenti. Mi sento di dire che abbiamo perso qualche punto per strada, saremmo stati tutti abbastanza contenti e mi spiace per i ragazzi, speriamo di riprenderceli strada facendo. Mi auguro domani sia una giornata speciale con lo stadio che trascina questi ragazzi. Il terreno di gioco? Oggi è più che sufficiente".