Porta Elisa News



Gli stadi sulla strada dei rossoneri: Carpi

martedì, 15 ottobre 2024, 09:02

Lo stadio di Carpi è stato inaugurato ufficialmente nell'ottobre del 1928 e fu concepito come un impianto polisportivo dotato di un velodromo, nel 1938 venne inaugurata la tribuna coperta e fu intitolato a Mario Papotti, caduto tra i legionari italiani durante la guerra di Spagna, solo nel dopoguerra è stato ribattezzato a Sandro Cabassi, un partigiano morto nel 1944 a Modena.

Importanti ristrutturazioni sono avvenute negli anni '90 del secolo scorso con l'aggiunta di due tribune laterali e di due curve metalliche realizzate sopra la vecchia pista del velodromo ormai in disuso. Nel 2011, con la promozione in C del Carpi, vengono avviati nuovi lavori che aumentano la capienza dell'impianto a 4164 posti poi abbandonato, perché inadeguato, con la promozione in A nel 2015, quando il Carpi si è dovuto trasferire a Modena (e in precedenza a Reggio Emilia).

Dal 2016 la formazione emiliana, retrocessa dalla massima divisione, è tornata nel suo stadio, che nel frattempo ha visto l'inaugurazione della nuova Curva Ovest: il massimo delle presenze è stato registrato contro il Benevento nella finale di andata dei playoff del 2017 con lo stadio tutto esaurito. La capienza è di 5584 posti, il campo misura 66,05x105,60 metri, l'erba è naturale. I settori, tra tribuna, distinti e curve, sono una decina. Nel 2023 il Carpi si è aggiudicato la gestione per tre anni dello stadio che è tuttora di proprietà del Comune.