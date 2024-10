Porta Elisa News



Incontro con la Lucchese, il Comune: "Sul settore giovanile ci hanno assicurato tutto sotto controllo"

venerdì, 4 ottobre 2024, 18:52

Si è svolto ieri mattina l'incontro tra amministrazione comunale e Lucchese 1905, come richiesto dal sindaco Mario Pardini e dall'assessore allo sport Fabio Barsanti, dopo le dimissioni di Massimo Morgia da responsabile del settore giovanile rossonero. L'incontro, al quale ha partecipato l'amministratore delegato Ray Lo Faso, è servito per affrontare varie tematiche, dalla situazione del settore giovanile al futuro della società, che l'amministrazione intende seguire da vicino pur nel rispetto dei ruoli e delle dinamiche riguardanti una società privata. Ecco il comunicato di Palazzo Orsetti, che non sfuggirà, non è a firma congiunta: Comune e Lucchese hanno dato vita a due comunicati diversi.

"Riguardo al settore giovanile – si legge nella nota comunale – la società ha rassicurato il Comune di com la situazione sia attualmente sotto controllo. Sul futuro della Lucchese, la società ha invece dichiarato di aver respinto offerte di acquisto pervenute durante l'estate, ribadendo che ad oggi l'intenzione è quella di andare avanti con il progetto".