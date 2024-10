Porta Elisa News



Infermeria rossonera, Fedato dà forfait

venerdì, 4 ottobre 2024, 17:14

La situazione degli infortunati in vista del prossimo impegno in trasferta contro il Perugia è stata resa nota dalla stessa società rossonera con una nota. Francesco Fedato: Il giocatore ha avuto una lieve ricaduta, durante la partita contro il Milan Futuro, su una vecchia lesione al bicipite femorale sinistro. Non si tratta di nulla di preoccupante, il recupero è previsto nei prossimi giorni.

Giovanni Catanese: Ha subito un sovraccarico muscolare dovuto alle due partite ravvicinate giocate dopo una settimana di febbre. Il giocatore si è completamente ristabilito ed è a disposizione dello staff tecnico per il prossimo impegno contro il Perugia.

Rocco Costantino: Dopo aver recuperato dall'infortunio muscolare, il giocatore non ha preso parte all'ultima partita a causa di un episodio febbrile. Attualmente è in buone condizioni e sarà a disposizione per la prossima gara.

Robert Gucher: Gucher è ancora alle prese con una lesione al piatto tibiale risalente a marzo. La frattura è in fase di guarigione avanzata, ma al momento il giocatore non è ancora disponibile per il rientro in campo.