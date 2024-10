L'avversaria sulla strada dei rossoneri: l'Entella

Altri articoli in Porta Elisa News

lunedì, 28 ottobre 2024, 13:34

Lo stadio comunale di Chiavari, inizialmente battezzato Campo Sportivo del Littorio poi Paolo Dall'Orso, un militare chiavarese morto in guerra nel 1941 e insignito della medaglia d'Argento , risale al 1935 e fu realizzato in meno di due anni, sorgendo nell'area (vicino al fiume Entella) dove in precedenza era un...

domenica, 27 ottobre 2024, 21:49

Malissimo Sabbione e Palmisani, ma anche il resto della difesa non riesce a contenere le sfuriate ospiti. Costantino viene annullato e pare in regresso di forma. Nel marasma generale si salva Magnaghi che torna al gol in campionato dopo un anno: le pagelle di Gazzetta

domenica, 27 ottobre 2024, 21:46

Il tecnico: "Individualmente alcune cose da film horror. Errori nostri, meriti loro: cinquanta cinquanta. Ma il primo tempo è stato vergognoso, ma in ogni partita c'è un clima strano in due anni che sono qui non si sono focalizzate alcune cose e non spetta a me dirle.

domenica, 27 ottobre 2024, 19:10

I rossoneri impegnati contro la capolista, sinora a punteggio pieno fuori casa, e con parecchie assenze: adriatici subito in vantaggio con un autogol di Palmisani, occasioni per Saporiti e Sasanelli, poi raddoppia Merola su rigore e fa tris Tonin sempre dagli undici metri. Nella ripresa accorcia Magnaghi