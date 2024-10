Porta Elisa News



L'avversario dei rossoneri: il Carpi

giovedì, 17 ottobre 2024, 13:17

Impegno in trasferta per la Lucchese, che domenica alle 17:30 scende in campo allo stadio "Cabassi" contro il Carpi, gara valida per la 10^giornata del campionato di Serie C.

Scontro diretto importante per i rossoneri, a secco di vittorie da 4 partite. Attualmente, i biancorossi occupano il tredicesimo posto, a quota 10 punti, uno in meno della Pantera. I Falconi hanno alternato diversi alti e bassi, mettendo in difficoltà anche qualche big del girone, come Entella e strappando una vittoria contro il Perugia. Lo scorso anno, gli emiliani hanno vinto al fotofinish il campionato di Serie D, chiudendo davanti al Ravenna.

In estate, la dirigenza ha deciso di dare fiducia in panchina a Cristian Serpini (nella foto), protagonista della promozione. Nell'ultima finestra di mercato, sono arrivati diversi giovani interessanti, come Niccolò Nardi (lo scorso anno al Livorno in Serie D), Niccolò Contiliano e Filippo Puletto, arrivati entrambi dalla Spal e con già alle spalle un campionato di Serie C. In attacco, uno degli elementi da tenere d'occhio sarà Simone Saporetti, autore di 3 reti e 2 assist in 8 presenze. Lo scorso anno, è stato capocannoniere del girone D di Serie D con 21 reti.

L'ultimo confronto tra Lucchese e Carpi risale all'11 febbraio 1990. In quell'occasione, al "Porta Elisa" i rossoneri si imposero per 2-0, grazie ai gol di Pascucci e Paci. Da segnalare che la Pantera allo stadio "Cabassi" non ha mai vinto.