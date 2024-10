Porta Elisa News



L'avversario sulla strada dei rossoneri: il Pescara

giovedì, 24 ottobre 2024, 11:20

di gianluca andreuccetti

Impegno casalingo per la Lucchese, che domenica alle 19:30 scenderà in campo contro il Pescara, gara valida per la 11^giornata del campionato di Serie C. I rossoneri, per ritrovare un successo che manca da 5 gare, sono chiamati alla gara perfetta contro la capolista del girone B.

Gli abruzzesi saliranno al Porta Elisa con le ali dell'entusiasmo. I biancazzurri, ancora imbattuti, nell'ultimo turno hanno battuto per 0-1 la Spal, in trasferta, portandosi a 3 punti di vantaggio dalla seconda in classifica, con una partita in meno. In estate, la società ha deciso di puntare su Pasquale Foggia come direttore sportivo, affidando la guida tecnica a Silvio Baldini (nella foto).

Fino a questo momento, il Pescara ha subito solo 6 reti (miglior difesa del girone B insieme alla Ternana). Tanti i giovani presenti in rosa, a partire dai 2004 Dagasso, De Marco e il classe 2003 Ferraris, uno dei calciatori più in forma con 3 reti e 1 assist. In attacco occhio anche a Gianmarco Cangiano, uno degli obiettivi della Lucchese nello scorsa sessione di mercato. L'ex di questa sfida è Luca Sasanelli, arrivato due mesi fa a Lucca in prestito secco.

Lo scorso anno, il Pescara ha vinto sia all'andata che al ritorno contro la Pantera. L'ultimo successo dei rossoneri risale al 3 aprile 2022: in quell'occasione, furono decisive le reti di Belloni e Visconti.