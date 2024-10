Porta Elisa News



Serve un'altra prestazione da squadra

sabato, 5 ottobre 2024, 15:58

Ottava giornata di campionato per la Lucchese, che domani (ore 17,30) affronterà allo stadio "Curi" il Perugia. Un tabù da sfatare per i rossoneri, che nel capoluogo umbro non hanno mai vinto. Ma è anche vero che i rossoneri, sinora, hanno fatto più punti in trasferta che in casa.

La certezza è data dal modulo, che sarà il 3-5-2. Tra i pali Palmisani, al centro della difesa ci sarà Sabbione, affiancato sul centro sinistra da Gasbarro. Il favorito per completare il reparto sembra essere Quirini, nonostante il rientro di Fazzi. A centrocampo, in cabina di regia ci sarà Welbeck, con Tumbarello e il rientrante Catanese che saranno le due mezze ali. Sulla fascia sinistra, inamovibile per il momento Antoni, mentra a destra dovrebbe agire Gemignani. In attacco, pesa l'assenza di Fedato. Il tandem dovrebbe essere formato da Saporiti e Costantino, recuperato dopo l'influenza di settimana scorsa. Ecco dunque la probabile formazione: Palmisani; Gasbarro, Sabbione Qurini; Antoni, Tumbarello, Welbeck, Catanese, Gemignani; Saporti, Costantino.