Rossoneri all'esame della capolista

sabato, 26 ottobre 2024, 17:22

Nessuna vittoria interna dall'inizio della stagione e certo non sarà facile interrompere il digiuno proprio contro il Pescara capolista che fuori casa sinora ha raccolto solo successi: i rossoneri di mister Gorgone arrivano alla gara contro gli adriatici, inizio alle ore 19,30 non nelle migliori condizioni. Sono infatti fuori uso sia Gasbarro che Fedato, mentre Antoni e Tumbarello continuano a essere non al cento per cento dopo i problemi muscolari avuti, e senza considerare che Quirini è squalificato.

Il tecnico rossonero, proprio per questo, come ha confermato in sala stampa, sta valutando eventuali cambi di moduli. Ritorno della difesa a quattro? Non è da escludere, anche se la sensazione è che non verrà modificato l'impianto di base. Più facile, semmai, lo schieramento del doppio attaccante, peraltro provato in allenamento in settimana. Davanti a un buon pubblico (da Pescara dovrebbero arrivare circa 250-300 tifosi), è tutto da definire quale Lucchese scenderà in campo. Ecco una delle ipotesi: Palmisani, Fazzi, Sabbione, Dumbravanu, Gemignani, Welbeck, Visconti (Catanese), Saporiti, Costantino, Sasanelli. Ma è solo una ipotesi: le incertezze, stavolta, sono davvero tante.