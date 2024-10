Serve rialzarsi e girare pagina

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 29 ottobre 2024, 15:45

Il direttore sportivo: "Dispiaciuto per gli attacchi al mister, che quest'estate, davanti a me, ha detto al presidente che, se voleva, poteva stracciare il contratto. E ha avuto richieste sino a una settimana fa. Stiamo facendo un campionato dignitoso, se qualcuno pensava di arrivare terzo, quarto...".

lunedì, 28 ottobre 2024, 18:42

Nonostante il campionato anonimo dello scorso anno, la società ligure ha deciso di confermare sulla panchina Fabio Gallo. Una scelta che si sta rivelando fino a questo momento azzeccata: dopo 11 partite, i liguri occupano il terzo posto in classifica, a pari merito con la Ternana

lunedì, 28 ottobre 2024, 13:34

Lo stadio comunale di Chiavari, inizialmente battezzato Campo Sportivo del Littorio poi Paolo Dall'Orso, un militare chiavarese morto in guerra nel 1941 e insignito della medaglia d'Argento , risale al 1935 e fu realizzato in meno di due anni, sorgendo nell'area (vicino al fiume Entella) dove in precedenza era un...

domenica, 27 ottobre 2024, 21:49

Malissimo Sabbione e Palmisani, ma anche il resto della difesa non riesce a contenere le sfuriate ospiti. Costantino viene annullato e pare in regresso di forma. Nel marasma generale si salva Magnaghi che torna al gol in campionato dopo un anno: le pagelle di Gazzetta