Coletta: "Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo analizzato gli errori delle ultime settimane"

venerdì, 8 novembre 2024, 16:11

Partita delicata per la Lucchese che domani pomeriggio affronterà in casa alle ore 15:00 il Legnago. In conferenza stampa sono intervenuti tre tra i calciatori più esperti della rosa ovvero, Jacopo Coletta, Giorgio Tumbarello e Rocco Costantino.

A prendere la parola per primo, è stato l'estremo difensore rossonero: "Il Legnago è una squadra in salute. In Serie C ci sono tante gare equilibrate, ma vogliamo i tre punti. Più il momento è delicato e più tiro fuori il meglio di me. Dovremo giocare con intensità, attenzione e concentrazione. Siamo uniti, anche con l'allenatore. In settimana ci siamo guardati negli occhi e abbiamo analizzato gli errori delle ultime settimane. Fa piacere ricevere la vicinanza della società. L'espulsione di Palmisani? É un episodio che lo farà crescere, ha capito di aver sbagliato".

In mezzo al campo, potrebbe tornare titolare Tumbarello: "Da diverse partite mi portavo dietro un fastidio all'adduttore. Nelle ultime due sedute mi sono allenato con il gruppo, darò il massimo per aiutare i compagni. Dobbiamo reagire a questo momento delicato, andiamo in una sola direzione. In settimana abbiamo lavorato bene".

Uno degli anelli deboli della Lucchese è la fase offensiva, con i rossoneri che nelle ultime partite hanno segnato poco. Ecco cosa ne pensa Costantino: "Mi sento in parte responsabile di questa sterilità offensiva. Se siamo uniti possiamo uscire da questa situazione delicata. Nessuno ci ha chiesto di vincere il campionato. Mentalmente dobbiamo migliorare molto".