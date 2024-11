Porta Elisa News



Conte si presenta: "Non mi occuperò dell'eventuale vendita del club, ma..."

giovedì, 28 novembre 2024, 17:46

di gianluca andreuccetti

In casa Lucchese sono giorni frenetici. Dopo otto mesi, la Lucchese ha un un nuovo direttore generale.Figura che mancava ormai da otto mesi e che sarà di raccordo con la proprietà. In una conferenza che si è tenuta oggi pomeriggio allo stadio, affiancato da remoto dall'amministratore delegato Ray Lo Faso, il neo dg Luigi Conte si è presentato alla stampa: "Ho avuto modo di seguire questa realtà e l'evoluzione di questo progetto. Ha una buona struttura esistente ed è chiaro però che i risultati misurino un grado di soddisfazione e parificazione. L'ingresso del presidente del Bulgarella un anno e mezzo fa ha contribuito a riportare equilibrio tra i conti. Bisogna fare fronte comune per riportare il brand Lucchese ai fasti di un tempo".

La scorsa settimane, c'erano voci che avrebbero dato per scontato il cambio di proprietà. Conte ha precisato quale sarà il suo ruolo all'interno della società: "Sono distante da qualsiasi passaggio di consegne. Non sono qui per questo. In un caso ipotetico in cui ci dovessero essere le condizioni per il cambio di proprietà, ovviamente sono a disposizione per qualsiasi contributo tecnico. Sono qui per occuparmi della organizzazione della Lucchese, cercando di portare equilibrio all'interno di questa società. Tutte le figure che lavorano sia all'interno che sul campo per questa società sono valide. A livello di settore giovanile mi sembra che si stia facendo degli importanti passi in avanti. Cercherò inoltre di costruire un legame solido tra la Lucchese e la città, la stampa. Finché io e il Gruppo Bulgarella saremmo qui, non mancherà di certo l'impegno a portare avanti questo progetto soprattutto da un punto di vista economico".

Una considerazione anche sulla squadra: "Gruppo composto da calciatori validi. Penso sia un problema di testa, legato anche i risultati poco positivi dell'ultimo periodo. A mio parere, anche i problemi di salute del presidente hanno destabilizzato i ragazzi. Tutti vogliamo che la Lucchese rimanga in una posizione di classifica tranquilla. Mercato? É sempre prematuro parlarne. Queste ultime partite prima della sosta e prima dell'inizio del calciomercato devono essere di stimolo ai ragazzi per poter fare bene e magari rimanere qui".

Luigi Conte ha parlato anche del rapporto che ha con l'ex Dg rossonero Lucchesi: "Io e Fabrizio abbiamo lavorato per un breve periodo insieme a Palermo, nell'ultima fase della gestione dell'era Zamparini. Poi per poco anche a Monterosi, società che ho portato dall'Eccellenza fino alla Serie C".