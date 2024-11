Porta Elisa News



Gli avversari sul cammino dei rossoneri: la Vis Pesaro

venerdì, 29 novembre 2024, 13:43

di gianluca andreuccetti

Archiviata la vittoria con il Pontedera, la Lucchese torna nuovamente in campo. Sabato alle ore 15:00 allo stadio "Benelli" i rossoneri affronteranno la Vis Pesaro, gara valida per la 17^giornata di Serie C.

I tre punti conquistati contro i granata hanno permesso alla Pantera di uscire dalla zona playout, ma il percorso rimane comunque in salita. Di fronte ci sarà un avversario forte, in salute e che non vuole perdere assolutamente il treno delle prime. I biancorossi occupano infatti il quinto posto in classifica, a quota 26 punti. Dopo i playout vinti contro la Recanatese, la società ha deciso di confermare Roberto Stellone (nella foto) alla guida della squadra. Una scelta azzeccata, considerando che i marchigiani sono in piena zona playoff.

In estate, sono arrivati calciatori interessanti, come il portiere Vukovic, i classe 2005 Coppola e Okoro e il fantasista Marcelo Orellana, accostato la scorsa estate alla Lucchese. Il capocannoniere della Vis Pesaro è Francesco Nicastro, a quota 4 reti. L'ultima sfida risale al 28 marzo scorso: in quell'occasione, la Lucchese si impose per 1-3 grazie ai gol di Rizzo Pinna, Tiritiello e Yeboah. Da ricordare che, dal 2012 al 2021, mister Gorgone ha ricoperto il ruolo di vice allenatore di Stellone a Frosinone, Bari, Palermo, Ascoli e Arezzo.