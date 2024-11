Gli stadi sulla strada dei rossoneri: Terni

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 9 novembre 2024, 18:34

I due protagonisti del gol cercano di dare vivacità a una squadra che in troppi protagonisti è incolore. Quirini si perde dopo un buon inizio, male Costantino, Catanese e Tumbarello: le pagelle di Gazzetta

sabato, 9 novembre 2024, 14:23

il vice allenatore: "Potevamo e dovevamo fare di più, non siamo stati abbastanza arrembanti, quando siamo caricati di preoccupazione può succedere. La gara l'avevamo preparata per essere aggressivi, pur sapendo che rischiavamo negli uno contro uno. Vinta una a zero pur non giocando una grandissima partita, sarebbe stata un'altra cosa"

venerdì, 8 novembre 2024, 17:36

Complice un ottobre infernale senza vittorie, la Lucchese si trova a cinque punti dall'ultimo posto occupato proprio dal Legnago: contro i veneti, la definizione di scontro diretto è, per quanto amara, calzante. Rossoneri che recuperano Sabbione e Tumbarello: la probabile formazione

venerdì, 8 novembre 2024, 17:20

Rossoneri che cercano la vittoria che manca da mesi: nel primo tempo occasione per Svidercoschi e per Cartano. Sblocca Magnaghi nella ripresa ma fa subito pari Martic