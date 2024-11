Porta Elisa News



L'avversario sulla strada dei rossoneri: il Legnago

giovedì, 7 novembre 2024, 15:33

di gianluca andreuccetti

Dopo la pesante sconfitta di Campobasso, la Lucchese torna in campo. Sabato al Porta Elisa, i rossoneri affronteranno il Legnago, gara valida per la 14^giornata del campionato di Serie C. Sfida importante per la Pantera, che in caso di sconfitta potrebbe ritrovarsi in piena zona playout, al momento distante due punti.

Fino a questo momento, i biancazzurri non stanno confermando l'ottimo rendimento dello scorso campionato, chiuso con l'eliminazione dal secondo turno dei playoff. I veneti sono reduci da un inizio di stagione turbolento. Il punto più basso è stata la sconfitta per 8-0 contro la Ternana, con il conseguente esonero di Daniele Gastaldello. Al suo posto, la società ha deciso di puntare su Matteo Contini, alla sua terza esperienza tra i professionisti.

Con il suo insediamento, il Legnago è riuscito a vincere contro Pineto e Milan, mettendo anche in difficoltà avversari di spessore come la Torres. In estate, i biancoazzurri hanno portato avanti un mercato incentrato sulla linea verde, acquistando diversi giovani interessanti come ad esempio i 2004 Toniolo e Basso Ricci (che sabato sarà assente per squalifica) e il classe 2003 Palazzino. In mezzo al campo, uno degli elementi di maggiore talento è Francesco Bombagi, ex obiettivo di mercato estivo della Lucchese.

L'ex di questa partita è Robert Toma, difensore che ha vestito la maglia della Lucchese lo scorso anno, senza mai scendere in campo. L'ultimo confronto tra le due squadre risale al 21 agosto 2021, primo turno di Coppa Italia. Dopo la vittoria sul campo per 3-0, qualche giorno dopo ai rossoneri venne inflitta una sconfitta a tavolino, a causa della presenza in campo di Marco Bellich, in quell'occasione squalificato.