Lucchese in vendita, serve intervenga il sindaco

venerdì, 22 novembre 2024, 14:49

di alessandro lazzarini

La Lucchese è un bene privato ma con un evidente interesse pubblico, non è accettabile che la comunità dei suoi tifosi e delle istituzioni locali non possano preventivamente conoscere i nomi dei privati che si apprestano a rilevarla e gestirla.

Stando a quanto trapela, la misteriosa e segreta trattativa per la cessione della società è ormai pressoché conclusa, il che significa che arriverà un nuovo proprietario di cui nessuno a Lucca ha non ha potuto valutare intenzioni e solidità finanziaria. Questo non significa necessariamente che si presenteranno avventurieri o soggetti che rilevano società decotte per spolparle degli ultimi assets e quindi farle fallire come già visto in passato, significa solo che non è stato dato modo alla platea interessata alle sorti del sodalizio rossonero di comprendere cosa sta succedendo.

Soprattutto il sindaco e l'amministrazione comunale dovrebbero pretendere di conoscere questi dati, perché qualora si dovessero ripetere certe dinamiche del passato saranno loro ad essere chiamati in causa per salvaguardare il destino della principale società sportiva della città e, inoltre, è a loro che le varie proprietà si rivolgono in cerca di aiuto nel corso della gestione, salvo poi ricordarsi improvvisamente di essere dei privati che possono agire in perfetta autonomia quando c'è da fare i propri interessi a discapito di quelli della collettività.