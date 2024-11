Porta Elisa News



Lucchese, verso la chiusura della trattativa

venerdì, 22 novembre 2024, 20:23

Ci saremmo o quasi. La trattativa tra il misterioso imprenditore di origine italo-canadese che da qualche settimana ha messo nel mirino la Lucchese sarebbe ormai giunta al punto di svolta, nelle scorse ore sarebbero stato versato quanto richiesto, si parla di 500mila euro, interamente bonificate dopo un primo acconto, e i prossimi giorni potrebbero segnare la definitiva svolta con la formalizzazione dell'accordo. E che si vada in quella direzione, indirettamente c'è la conferma anche di uno scarso interesse da parte della società verso piste alternative che sarebbero emerse.

Per l'inizio della settimana, salvo imprevisti, è atteso l'arrivo a Lucca dell'amministratore delegato Ray Lo Faso che si recherà finalmente in Comune per illustrare come stanno esattamente lo cose: sinora a Palazzo Orsetti non è stato rivelato il nome dell'imprenditore e dunque è praticamente impossibile essersi fatti un'idea anche nel palazzo comunale. Sempre a inizio settimana si fanno insistenti le voci di un blitz dell'acquirente in città e non è affatto escluso che, salvo intoppi, si arrivi alla firma davanti al notaio.