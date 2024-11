Porta Elisa News



Mister Gorgone: "Passo indietro sul risultato"

sabato, 30 novembre 2024, 17:05

Nemmeno stavolta, contro il suo ex primo allenatore Stellone, è arrivata una soddisfazione per mister Gorgone che in trasferta non riesce a cogliere punti: "Primo tempo equilibrato, poi ci siamo abbassati troppo a inizio secondo tempo. Siamo scivolati tante volte, tra cui in occasione del secondo gol. Era una partita complicata e si sapeva. E' dura: sappiamo quanto fatica facciamo a vincere le partite, quando andiamo un attimo in sofferenza prendiamo gol".

"La Vis Pesaro? Squadra tosta, in casa è fastidiosa e ha tanti ricambia, merita la posizione che occupa. Il nostro è un passo indietro sul risultato ma anche per come si era messa, chiaro che se la Vis ha 29 punti vuol dire che ha qualcosa in più. Ma ripeto dobbiamo tamponare le folate avversarie, perché le partite cambiano. Un passo indietro è il risultato, ho visto una squadra che ha lottato su tutti i palloni ma sui particolari abbiamo peccato. Ma non posso rimproverare l'impegno, ma servono punti. L'uscita di Catanese? Ci Ha penalizzato, Magnaghi ha avuto un indurimento al flessore, Sabbione ha un problema all'adduttore speriamo di recuperarlo. Arbitro? Troppi ammoniti che poi condizionano la partita".