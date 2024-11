Porta Elisa News



Mister Testini: "Non può essere l'ultima spiaggia ogni partita"

sabato, 9 novembre 2024, 14:23

Emiliano Testini, vice allenatore rossonero, ha diretto le operazioni dalla panchina vista la squalifica di mister Gorgone. Nel dopo gara ecco il suo pensiero dopo l'ennesima delusione e una classifica che si fa sempre più complicata: "Delusione per il risultato che poi tanto si riduce tutto al risultato, oggi tutti ci attendevamo di vincere, normale che ci sia delusione. Magnaghi e Costantino insieme? Buona partita insieme, chiaro hanno bisogno di tempo per trovare il giusto equilibrio. Alla fine eravamo riusciti a andare in vantaggio, difficile fare un'analisi lucida".

"Potevamo e dovevamo fare di più – ha aggiunto – non siamo stati abbastanza arrembanti, quando siamo caricati di preoccupazione può succedere. La gara l'avevamo preparata per essere aggressivi, pur sapendo che rischiavamo negli uno contro uno. Se nelle corde non tutti hanno l'aggressività, può succedere. Ma alla fine il vantaggio c'eravamo andati, l'analisi è difficoltosa da fare: il risultato sposta tutto. Vinta una a zero pur non giocando una grandissima partita, sarebbe stata un'altra cosa. Ognuno deve fare il massimo: le partite sono tante non dobbiamo guardare quello che è successo, e non può essere l'ultima spiaggia ogni partita, altrimenti è difficoltoso".