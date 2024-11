Porta Elisa News



Magnaghi, Saporiti e Gemignani che partita

lunedì, 25 novembre 2024, 23:30

Coletta 6: Reattivo sull'unico tiro in porta del Pontedera, incerto nelle uscite, incolpevole sul gol.



Sabbione 6: Fa vedere incoraggianti segnali di ripresa con ottime chiusure e qualche grintoso strappo in avanti, però non mancano sbavature e errori superficiali.



Fazzi 6: Puntuale nelle chiusure, benché in comprensibile difficoltà contro Italeng che lo sovrasta fisicamente; Gasbarro gli offre una alternativa in costruzione e si mostra più preciso.



Gasbarro 6,5: Buon rientro, il centrale sigilla la sua zona di campo e coi piedi riesce sovente a vanificare il pressing ospite.



Gemignani 7: Partita lodevole, sempre propositivo, cerca di trascinare la squadra nei momenti di difficoltà, non tira mai indietro la gamba senza risparmiarsi un secondo e finisce stremato.



Antoni 5: Inizio promettente con due o tre sgroppate sulla fascia che ricordano l'inizio di campionato, ma non è lucido in rifinitura; da un suo errore scaturisce il pareggio granata e poi si perde e soffre i diretti avversari.



Quirini 6: Si danna da interno destro, adattandosi a un ruolo che non è il suo ma in cui può forse trovare una collocazione consona alle sue caratteristiche di inserimento, a patto che non sia chiamato anche a dover fare il regista.



Tumbarello 5,5: Partita di puro contenimento senza mai risparmiarsi, ma è impreciso e di fatto assente in fase propositiva e di regia; sottotono e sicuramente non al meglio in quanto a condizione fisica.



Catanese 5,5: Come abnegazione e impegno non si discute, sempre presente in interdizione pur con qualche patema, però come il suo

compagno di mediana Tumbarello non gli riesce quasi niente quando c'è far gioco.



Saporiti 7,5: Una gioia vederlo giocare, la Lucchese su azione manovrata è praticamente nulla, i rossoneri iniziano ad esistere solo quando lui prende il pallone e dribbla gli avversari, inventa assist e segna un gol da campione che vale tre punti.



Magnaghi 7: Nel vivo del gioco con in testa la porta avversaria costantemente, segna un gran gol e si conferma il rossonero più in forma; aiuta la squadra proteggendo e smistando palla, deve però essere più presente in area di rigore quando i compagni riescono ad arrivare sul fondo.



Visconti 6: Entra per presidiare la fascia sinistra.



Djibril, Gucher, Costantino s.v.