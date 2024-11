Provare a dare continuità

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 2 novembre 2024, 15:43

Il tecnico alla vigilia della trasferta di Campobasso: "I molisani hanno grande qualità davanti e sono organizzati. Noi dobbiamo ritrovare un po' di coraggio in più perché questi ragazzi hanno dimostrato di potersi giocare le partite alla grande, con qualità e umiltà, poi qualche risultato al di sotto di quello...

venerdì, 1 novembre 2024, 17:40

In pochi si sarebbero aspettati un inizio del genere da parte dei Lupi. In classifica, il Campobasso si trova in piena zona playoff, al settimo posto a quota 19 punti. L'ultima sconfitta risale al 14 settembre scorso, contro la Torres: da quel momento in poi, sono arrivate 4 vittorie e...

venerdì, 1 novembre 2024, 08:40

E' noto come Antonio Molinari, storico ex presidente dei molisani, ma inizialmente era stato ribattezzato Nuovo Romagnoli in omaggio a un aviatore italiano morto nel 1929 combattendo contro i libici a cui era intitolato il vecchio stadio: l'impianto dove gioca il Campobasso risale al 1985 e fu costruito a tempo...

giovedì, 31 ottobre 2024, 12:43

La Lucchese deve confidare nel recupero della condizione di alcuni elementi, ma serve un piano B da parte dell'allenatore per fare in modo che, quando la squadra per qualche motivo non riesce a esprimere la sua idea di gioco, si possa assumere un atteggiamento più produttivo senza restare in balia...