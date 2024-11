Porta Elisa News



Fazzi: "Le voci sui possibili cambiamenti non ci hanno aiutato. A Pesaro una gara di sacrificio"

venerdì, 29 novembre 2024, 16:22

di gianluca andreuccetti

Vigilia di campionato per la Lucchese, che domani alle 15:00 affronta fuori casa la Vis Pesaro, in una sfida non semplice. Nella consueta conferenza stampa pre gara, sono intervenuti Nicolò Fazzi e Ettore Quirini. Quest'ultimo ha parlato del valore dell'avversario: "Sono senza dubbio una sorpresa di questo campionato. Lo scorso anno si sono salvati quasi all'ultimo minuto e adesso si trovano nelle zone alte della classifica. Sono una squadra esperta, fatta di calciatori di categoria. La Vis Pesaro è una squadra che bada molto al concreto. Se mettiamo in campo il giusto atteggiamento potremmo dare loro del filo da torcere"

Fazzi invece ha analizzato il momento che sta passando la Lucchese: "Sono state settimane lunghe: quando i risultati non arrivano non è mai facile. Le vicende extracampo non ci interessano, dobbiamo isolarci e pensare solamente al nostro campionato. Certo, le voci relative ai possibili cambiamenti non ci hanno aiutato. Contro la Vis Pesaro sarà necessaria una prestazione simile a quella di lunedì contro il Pontedera: sarà una partita fisica, di sacrificio e di grande applicazione. Sento un forte senso di responsabilità all'interno di questa squadra. Gli errori in difesa? Dopo la gara contro la Ternana, ci siamo presi l'impegno di migliorare sotto questo aspetto".

Nella gara contro il Pontedera, Quirini ha sperimentato il ruolo di esterno offensivo. Una novità importante per lui: "Non è stato facile ma penso di aver dato una mano soprattutto in fase di non possesso. Da un punto di vista tattico ho tanto da migliorare. Un giudizio sulla mia stagione fino a qui? Personalmente la reputo più che positiva. Sento la fiducia sia dei compagni che del mister e dei tifosi. Mi alleno al massimo e ascolto i consigli che mi dà il mister Gorgone"