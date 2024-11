Rossoneri alla ripresa, spavento per Welbeck

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 12 novembre 2024, 15:16

Il Comune ha invitato la società rossonera a dare seguito a ciò che la stessa dichiarò nella manifestazione di interesse, ovvero protocollare formalmente la proposta progettuale del nuovo stadio. Palazzo Orsetti conferma che realizzerà le torri faro a sue spese

martedì, 12 novembre 2024, 07:48

Lo stadio Libero Liberati non è il primo impianto dove ha giocato la Ternana, in precedenza la squadra umbra aveva disputato molti campionati nell'impianto di viale Brin. Solo negli anni Sessanta si pensò al nuovo impianto che ricalca, con i suoi tre livelli, quello di Verona: ecco la sua storia

sabato, 9 novembre 2024, 18:34

I due protagonisti del gol cercano di dare vivacità a una squadra che in troppi protagonisti è incolore. Quirini si perde dopo un buon inizio, male Costantino, Catanese e Tumbarello: le pagelle di Gazzetta

sabato, 9 novembre 2024, 14:23

il vice allenatore: "Potevamo e dovevamo fare di più, non siamo stati abbastanza arrembanti, quando siamo caricati di preoccupazione può succedere. La gara l'avevamo preparata per essere aggressivi, pur sapendo che rischiavamo negli uno contro uno. Vinta una a zero pur non giocando una grandissima partita, sarebbe stata un'altra cosa"