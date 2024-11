Porta Elisa News



Sabbione e Tumbarello in forse per la prossima gara

mercoledì, 6 novembre 2024, 09:41

Lucchese ancora in emergenza per le assenze: secondo quanto reso noto dal bollettino medico della società rossonera Alessio Sabbione e Giorgio Tumbarello hanno riportato lievi fastidi muscolari e la loro presenza per la partita di sabato contro il Legnago è in dubbio, anche se le probabilità di recupero restano buone.

I lungodegenti Andrea Gasbarro e Francesco Fedato sono finalmente entrati nell'ultima settimana di terapia; salvo complicazioni, saranno disponibili per la partita contro la Ternana. Infine, Elia Visconti presenta un leggero stato febbrile e sarà monitorato nei prossimi giorni in vista del match di sabato.