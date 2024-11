Porta Elisa News



Società, frenata nella vendita

mercoledì, 27 novembre 2024, 08:44

"Non c'è nulla di concreto, al momento": con queste parole sorprendenti, visto quanto circolava da giorni in città e viste le stesse parole del diesse Ferrarese, l'amministratore delegato Lo Faso ha raffreddato ogni ipotesi di cessione ravvicinata. Insomma, secondo la società, in questo momento nessuno è vicino a rilevare la Lucchese. Eppure nei giorni scorsi un ancora misterioso imprenditore di origine italo-canadese avrebbe versato 500mila euro nelle casse societarie a margine di un contratto preliminare di vendita.

Da allora, evidentemente, qualcosa si è incartato: molto probabilmente su qualche clausola o su qualche aspetto non adeguatamente ancora trattato. Trattativa finita? Da Pisa, quartier generale del Gruppo Bulgarella, rimbalzano voci contrastanti, chi sostiene che la questione sia chiusa e chi che sia in pausa di riflessione. Mentre sullo sfondo altri soggetti starebbero, per ora senza ricevere spazio, tentando di avviare una interlocuzione. Il quadro è in movimento, e del resto le stesse parole di Lo Faso non lasciano dubbi: la Lucchese è in vendita: "Ci stiamo guardando intorno".