Vis Pesaro-Lucchese: 2-1 all'8' st Molina porta in vantaggio i padroni di casa

venerdì, 29 novembre 2024, 17:15

Non è, onestamente, il match più facile per cercare una immediata controprova alla vittoria centrata con il Pontedera lunedì scorso, ma il calendario questo propone e la Lucchese deve fare visita a una Vis Pesaro in piena salute e corroborata dal derby vinto a Rimini. La probabile formazione

venerdì, 29 novembre 2024, 16:22

Nella consueta conferenza stampa pre gara, sono intervenuti Nicolò Fazzi e Ettore Quirini. Quest'ultimo ha parlato del valore dell'avversario: "Sono senza dubbio una sorpresa di questo campionato. Lo scorso anno si sono salvati quasi all'ultimo minuto e adesso si trovano nelle zone alte della classifica"

venerdì, 29 novembre 2024, 13:43

I biancorossi occupano infatti il quinto posto in classifica, a quota 26 punti. Dopo i playout vinti contro la Recanatese, la società ha deciso di confermare Roberto Stellone alla guida della squadra. Una scelta azzeccata, considerando che i marchigiani sono in piena zona playoff. Ecco come gioca

giovedì, 28 novembre 2024, 17:46

Il nuovo direttore generale: "Sono distante da qualsiasi passaggio di consegne. Non sono qui per questo. In un caso ipotetico in cui ci dovessero essere le condizioni per il cambio di proprietà, ovviamente sono a disposizione per qualsiasi contributo tecnico. Sono qui per occuparmi della organizzazione della Lucchese"