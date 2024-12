Porta Elisa News



Cessione della società, spunta l'America Group Sport Management

sabato, 21 dicembre 2024, 12:56

di gianluca andreuccetti

Proseguono le trattative per la vendita della Lucchese. Nelle ultime settimane, sono stati diversi gli acquirenti che avrebbero bussato la porta e mostrato interesse per la società rossonera. Come riportato da Newtuscia.it, l'ultimo in ordine di tempo sarebbe L'American Group Sport Management.

Di seguito, il comunicato pubblicato dal Newtuscia.it: "American group sport Management (AGSM) di Miami annuncia con entusiasmo l'intenzione di acquistare la storica società calcistica della Lucchese, per ridargli un ruolo importante. Da ieri 19 dicembre 2024 è stata inviata la proposta ufficiale alla società tramite Pec. L'obiettivo del gruppo è chiaro: investire nel futuro del calcio italiano, puntando sulla valorizzazione dei giovani ragazzi per portarli alla Nazionale Italiana per ridare il futuro alla nostra Italia tornando campioni del mondo e di Europa".

Come riportato dal sito sportman.info, l'American Group Sport Management è una compagnia che lavora nel mondo del calcio con la funzione di proporre giocatori a società di MLS o di categorie minori. Nel caso inverso, anche di portare atleti maschili e femminili dall'Usa all'Europa. Un'operazione che viene svolta non solo nel mondo del pallone , ma anche negli altri sport. L'altro campo di interesse dell'American Group Sport Management è utilizzare lo sport come mezzo di sponsorizzazione dei prodotti italiani negli Stati Uniti. In che modo? Attraverso la trasmissione del logo dell'azienda durante incontri di ogni tipo (calcio, basket ecc) o anche gare automobilistiche. Dietro il gruppo, come si può rilevare da wikipedia, una vecchia conoscenza dei tifosi rossoneri: Alessio Sundas che formulò durante il periodo in cui la Lucchese era in mano a Arnaldo Moriconi una proposta di acquisto che non ebbe nessun seguito.