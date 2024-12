Porta Elisa News



Conte: "Il tecnico? E' una questione che affronteremo da domani"

lunedì, 9 dicembre 2024, 22:43

Luigi Conte, direttore generale della Lucchese, è l'unico che si presenta in sala stampa: "I ragazzi hanno dato tutto, la gara è stata decisa da un episodio, anche in uno in meno la squadra ha dato il massimo e abbiamo avuto occasioni non sfruttate. Ripartiamo dalla prestazione: i ragazzi si sono prodigati al massimo, nessun piede tirato indietro, nonostante la situazione potesse di svantaggio e di inferiorità numerica potesse tirare alle gambe".

"Il tecnico? E' una questione che affronteremo da domani, va ritrovato l'equilibrio, con il tecnico avremo un colloquio franco, anche con lo staff. Per il momento il tecnico resta. Ognuno di noi deve dare il massimo e si deve guardare dentro, ma certo da sabato scorso ho visto una prestazione più solida. Il mercato? La squadra necessita di interventi, questa condizione non deve durare per molto tempo, cerchiamo di dare una spinta anche pensando al mercato. Cessione della società? Non ci sono novità oggettive: c'è questa attenzione al cambio societario ma sino a che non ci sarà un gruppo solido all'orizzonte, non ci saranno cambi. Lo stesso Bulgarella ha confermato che resterà sino a che non ci saranno le condizioni".